Dresden - Mehrere Tausend Menschen haben am Sonntag in Dresden einen Blick hinter die Kulissen der Staatsregierung geworfen. Unter dem Motto „Sehen und gesehen werden“ durften sich die Besucher in den historischen Gebäuden zahlreicher Ministerien einen Eindruck von der Regierungsarbeit verschaffen. „Die Menschen müssen ja sehen, wie Politikerinnen und Politiker arbeiten. Dass es Menschen sind, die ihr Bestes geben“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).

Im Innenministerium machten sich Interessierte ein Bild von der Haupteinsatzzentrale der Polizei Sachsen, dem sogenannten Lagezentrum. Zudem ging es im Drehleiterkorb eines Feuerwehrfahrzeugs in schwindelerregende Höhe und die Menschen konnten ihre Treffsicherheit beim Laser-Biathlon-Schießstand prüfen oder die Arbeit der Hundestaffel bestaunen.

Im Hof des Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft wurde Wildkräuterbutter zubereitet, aus Altplastik Klammern und Lineale hergestellt oder der ökologische Fußabdruck gemessen. Ins Sozialministerium lockten ein begehbarer Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes und speziell ausgebildete Kadaversuchhunde, die bei der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest eingesetzt werden.