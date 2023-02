Köthen/Halle - Nach zweijähriger Pause erwarten auch in Sachsen-Anhalt die Narren sehnsüchtig die Rosenmontagsumzüge. „Es ist an der Zeit, dass es endlich wieder losgeht und wir ohne Einschränkungen feiern können“, sagte der Präsident des Halle-Saalkreis Karneval Vereins (HSKV), Ingo Küßner. „Wir feiern mit dem 30. Umzug ein rundes Jubiläum, außerdem existiert der Verein 33 Jahre.“ Unter dem Motto „Mr sinn widder da!“ (Wir sind wieder da!) wird es in Halle heute pünktlich um 11.11 Uhr losgehen. Angeführt vom neuen Landesprinzenpaar und zugleich Stadtprinzenpaar Lea I. und Yanneck I. schlängelt sich die bunte Schar auf einem kilometerlangen Weg durch die Innenstadt von Halle.

Auch in Köthen ist es das 30. Jubiläum des Straßenkarnevals nach der Wende. Hier heißt das Motto: „KUKAKÖ im Zirkuszelt - Manege frei: 'ne bunte Welt!“. In Sachsen-Anhalt sind im Karneval Landesverband derzeit nach eigenen Angaben 190 Vereine mit rund 17.600 Karnevalisten organisiert.