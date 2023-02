Bawinkel/Osnabrück - Tausende Zuschauer haben die Karnevalsumzüge am Samstag in Niedersachsen besucht. Mehr als 15.000 Närrinnen und Narren säumten in Bawinkel im Emsland die Straßen, der Umzug verlief ohne Störungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei der anschließenden Feier auf dem Festgelände kam es jedoch zu starkem Gedränge vor dem Eingang. Das Gelände sei überfüllt gewesen und mehr als 1000 Personen warteten laut Polizei noch auf den Einlass. Mit Lautsprecherdurchsagen baten die Einsatzkräfte die Menschen, abzureisen. So beruhigte sich die Situation.

In Osnabrück feierten laut Polizei rund 10.000 bis 12.000 Närrinnen und Narren am Ossensamstag in der Innenstadt. Der Umzug bestand aus knapp 60 Wagen-, Fuß- und Tanzgruppen. Auch in Hannover veranstaltete das Komitee Hannoverscher Karneval am Samstag nach der Corona-Zwangspause wieder einen Umzug. Die Polizei schätzt die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf rund 1000 bis 1200.