Der Schnee im Thüringer Wald hat gerade bis zum Ende der Winterferien gehalten. Wintersport war bereits am Sonntag kaum noch möglich - es bleibt mild und windig in Thüringen.

Gehlberg - Plusgrade und Regen haben der Schneedecke im Thüringer Wald zugesetzt. Wintersport war am Ende der Winterferien kaum noch möglich. Am Sonntag waren nur noch drei Rodelhänge und 5 Lifte in Betrieb, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte. Auf der Schmücke lagen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes noch zwölf Zentimeter Schnee, in den höheren Lagen der Mittelgebirge fünf Zentimeter - bei weiter abnehmender Tendenz.

Den Thüringer Karnevalisten bliesen am Samstag Windböen um die Pappnasen, am Sonntag war es vor allem in der ersten Tageshälfte bei grauem Himmel örtlich recht regnerisch. Viele Menschen ließen sich vom Wetter die Faschingslaune aber nicht vermiesen, in vielen Orten gab es Umzüge der Karnevalsvereine. Von Norden her zeigte sich nachmittags bei Auflockerungen die Sonne - zumindest die Karnevalisten im Südharz bekamen Sonnenstrahlen zu sehen.

In den kommenden Tagen bleibe das Wetter mild, der Wind werde wieder stärker, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig. Zum Start in die Woche seien Windböen mit 50 bis 70 Kilometern pro Stunde zu erwarten, in den Bergen bis zu 85 Kilometer pro Stunde. Am Montag würden die Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad Celsius liegen, in den Bergen bei 5 bis 10 Grad.

Nach derzeitigen Prognosen könnte es Ende Februar in Thüringen aber nochmals winterlich mit Frostgraden werden. „Möglicherweise gibt es dann Schnee bis in die Tieflagen“, sagte der Meteorologe.