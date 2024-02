Sonneberg - Ein nicht ausreichend gesichertes Taxi ist am späten Samstagabend in Sonneberg ins Rollen geraten und hat dabei eine Frau mitgerissen. Die 75-Jährige wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei Sonneberg am Sonntag mitteilte. Der 73 Jahre alte Taxifahrer hatte demnach das Auto an einem Hang im Stadtteil Neufang nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert. Als die Frau in den Wagen steigen wollte, um das Taxi zu nehmen, fuhr das Auto laut Polizei los und erfasste die Frau.