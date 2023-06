Bremen - Bei einem Verkehrsunfall in Bremen-Osterholz hat sich ein Taxifahrer mit seinem Fahrzeug überschlagen und ist auf dem Dach gelandet. Der 26-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war zuvor eine 45-Jährige in das Taxi gestiegen. Als sie bemerkte, dass es dem Mann nicht gut ging und er nicht ansprechbar war, verließ sie das Fahrzeug wieder.

Plötzlich fuhr der Mann mit hoher Geschwindigkeit an, beschädigte eine Straßenlaterne, kreuzte eine Fahrbahn, fuhr auf den Tramschienen und stieß mit einem geparkten Auto zusammen. Anschließend wurde das Taxi gegen einen Baum geschleudert, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Dabei wurde ein weiteres Auto beschädigt. Die Schadenshöhe sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin.

Welche Art gesundheitlicher Einschränkung der 26-Jährige hatte, sei noch nicht geklärt, sagte die Sprecherin. Die 45-Jährige erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Unfallort versammelten sich den Angaben zufolge mehr als 300 Schaulustige. Drei Männer bekamen Anzeigen wegen einer Ordnungswidrigkeit, weil sie am Steuer ihrer fahrenden Autos mit Handys Aufnahmen machten.