Dessau-Roßlau - Seinem Namensgeber Hugo Junkers und seinen Aktivitäten im fernen Asien widmet das Technikmuseum in Dessau-Roßlau eine Sonderausstellung. Nach der Eröffnung am Freitag beleuchtet „Karawanen in der Luft. Der Junkers-Luftverkehr Persien 1924-1932“ die durch Hugo Junkers (1859-1935) geprägte zivile Luftfahrt in der orientalischen Region. Seit 1924 gab es die Junkers Luftverkehr AG, die sich auch durch erfolgreiche Fluglinien in Persien zur bedeutendsten Fluggesellschaft der Welt entwickelte. Etwa 40 Prozent des weltweiten Luftverkehrsnetzes sollen um 1925 von Junkers-Flugzeugen beflogen worden sein.

Basis der Ausstellung ist der vom Autor und Wissenschaftler Stefan Piasecki geschriebener Roman „Himmelsleiter“ über den Junkers-Flugdienst in Persien. Piasecki wird zur Eröffnung der vom Land Sachsen-Anhalt geförderten Ausstellung erwartet. Künftig soll die Schau als Wanderausstellung an weiteren Orten informieren und unterhalten.