Gardelegen/Salzwedel - Der Brand in einem Geflügelhof in Jävenitz (Altmarkkreis Salzwedel) mit tausenden toten Tieren ist auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei dem Brand Anfang April waren mehr als 10.000 Tiere gestorben. Etwa 1000 Hühner konnten nach Angaben der Polizei gerettet werden. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Der Schaden wird nach ersten Einschätzungen auf einen hohen sechsstelligen Betrag beziffert. An den Löscharbeiten beteiligten sich 54 Einsatzkräfte der Feuerwehr.