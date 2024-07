Im Landkreis Hildesheim gerät ein Bahnhofsgebäude in Brand. Brandermittler untersuchen das Gebäude auf Spuren. Nun hat die Polizei einen Verdacht, was das Feuer ausgelöst hat.

Die Polizei hält einen technischen Defekt für die wahrscheinlichste Ursache für einen Brand in einem Bahnhofsgebäude in Holle im Landkreis Hildesheim. (Symbolbild)

Holle - Nach dem Brand in einem Bahnhofsgebäude in Holle (Landkreis Hildesheim) geht die Polizei von einem technischen Defekt als Ursache für das Feuer aus. Da zunächst unklar war, inwieweit der Brand die Statik des Gebäudes beeinträchtigt hatte, wurde das Haus erst von einem Statiker begutachtet, bevor Ermittler Spuren untersuchen konnten, wie die Polizei mitteilte. Brandermittler stellten nun fest, dass ein elektrotechnischer Defekt im Bereich eines Sicherungskastens im Erdgeschoss des Fachwerkbaus demnach die „wahrscheinlichste Ursache“ des Feuers war. Bei dem Brand am Dienstag vergangener Woche war ein 48 Jahre alter Bewohner schwer verletzt worden. Er wird noch in einer Klinik behandelt.