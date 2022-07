Technischer Defekt wohl Ursache für tödlichen Wohnungsbrand

Hameln - Ein technischer Defekt war wahrscheinlich die Ursache für den tödlichen Brand am Samstag in einem Mehrfamilienhaus in Hameln. Bei dem Feuer war ein sechsjähriges Kind ums Leben gekommen, vier Geschwisterkinder wurden teils schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fanden Brandermittler der Polizei Hameln sowie Sachverständige des LKA Niedersachsen am Dienstag Hinweise auf den Defekt in der Unterverteilung der Elektroinstallation.

Zwei drei und vier Jahre alte Kleinkinder sollen außer Lebensgefahr sein, hieß es weiter. Die 23 Jahre alte Mutter wurde bereits am Montag zusammen mit ihrem acht Monate alten Sohn aus dem Krankenhaus entlassen. Zum Gesundheitszustand des 27 Jahre alten Vaters und eines 19 Monate alten Sohnes konnte die Polizei keine Angaben machen.