Berlin - Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) sind am Samstag zu einem Einsatz an einem Krankenhaus in Berlin-Neukölln ausgerückt. Das teilte ein Sprecher des THW am Samstagabend auf Nachfrage mit. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet. Demnach gibt es seit Samstagnachmittag in einigen Gebäuden des Klinikums technische Probleme mit der Stromversorgung. Das Hilfswerk sei mit Stromerzeugern vor Ort, um das Krankenhaus zu unterstützen.

Die Notaufnahme nehme derzeit vorsichtshalber keine neuen Patienten auf, hieß es in dem Bericht der „B.Z.“. Das Krankenhaus war für eine Auskunft dazu zunächst nicht erreichbar. Die THW-Mitarbeiter waren nach Angaben des Sprechers auch am späten Samstagabend noch an dem Klinikum im Einsatz.

Ein Feuerwehrsprecher sagte auf Nachfrage, es habe keinen Stromausfall gegeben. Die Mitarbeiter des THW seien als reine Vorsichtsmaßnahme vor Ort. Genauere Angaben zu dem Einsatz machte der Sprecher zunächst nicht.