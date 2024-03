Ein 15-Jähriger mit einer Waffe hat am Mittwoch für einen größeren Einsatz der Polizei gesorgt. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Erfurt - Ein Teenager mit einer Spielzeugpistole hat in Erfurt einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen ausgelöst. Der 15-Jährige wurde am Mittwochnachmittag im Norden der Stadt dabei beobachtet, wie er mit einer Waffe auf Passanten zielte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach rückten Polizisten mit Blaulicht und Sirene aus und stellten den 15-Jährigen. Obwohl seine Waffe ein Spielzeug war, blieb sein Handeln nicht ohne Konsequenzen: Gegen ihn wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet.