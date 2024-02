Polizei Teenager stiehlt Lieferwagen mit über 100 Paketen an Bord

Ein 15-Jähriger soll sich am Dienstag in einem gestohlenen Pakettransporter eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben. Bei der Fahrt soll er nicht nur sich und die Beamten in Gefahr gebracht haben.