Eine Teenagerin ist am Donnerstagmorgen mit ihrem Rad in Potsdam unterwegs, als sich plötzlich eine Autotür öffnet. Sie kommt schwer verletzt in eine Klinik.

Potsdam - Eine Teenagerin ist am Donnerstagmorgen in Potsdam mit ihrem Fahrrad gegen eine plötzlich geöffnete Autotür geprallt und gestürzt. Die 16-Jährige wurde nach dem Unfall in der Teltower Vorstadt schwer verletzt in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde eine Unfallanzeige aufgenommen. Zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor.