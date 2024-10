Die Kirchen in Deutschland verlieren Mitglieder. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich an den Schulen - auch in Berlin.

Berlin - Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an öffentlichen Schulen in Berlin, die einen christlichen Religionsunterricht besuchen, nimmt ab. Nach Angaben der Kultusministerkonferenz (KMK) nahmen im vergangenen Schuljahr 11.821 Schüler der ersten zehn Klassenstufen am katholischen und 55.470 Schüler am evangelischen Religionsunterricht teil. Im Schuljahr 2015/2016 waren es noch 16.239 beziehungsweise 67.513 Schülerinnen und Schüler. Seitdem gehen die Zahlen in der zweijährlichen Erhebung nach unten.

Gestiegen ist in dem Zeitraum die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die den islamischen Religionsunterricht besuchen. Sie lag 2015/2016 noch bei 5.055 Schülern, zuletzt waren es 6.293.