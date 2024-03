Teilsperrungen von A4-Tunnel in Oberlausitz

Fahrzeuge fahren in den Tunnel Königshainer Berge auf der A4.

Görlitz - Wegen Sanierungsarbeiten kann es am Montag auf der Autobahn 4 in Richtung Görlitz zu Verkehrseinschränkungen im Tunnel Königshainer Berge kommen. Von 08.00 bis 17.00 Uhr sei die Richtungsfahrbahn Görlitz zwischen den Anschlussstellen Nieder Seifersdorf und Kodersdorf gesperrt, teilte die zuständige Autobahngesellschaft mit. Eine Umleitungsstrecke ab der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf sei ausgeschildert. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich auf längere Fahrzeiten einstellen.

Der Autobahntunnel „Königshainer Berge“ ist mit 3281 Metern Länge derzeit der drittlängste Autobahntunnel Deutschlands. Demnächst wird er zum Nadelöhr. Am 11. April beginnen langfristige Sanierungsarbeiten. Dafür soll zunächst die Nordröhre bis November voll gesperrt werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit einspurig im Gegenverkehr über die Südröhre geleitet. Von April bis November 2025 ist dann die andere Tunnelröhre an der Reihe.