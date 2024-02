Ein Wähler wirft in einem Wahllokal seinen Stimmzettel für die Bundestagswahl in eine Wahlurne.

Berlin - Bundeswahlleiterin Ruth Brand hat am Sonntag zusammen mit dem Berliner Landeswahlleiter Stephan Bröchler Wahlvorstände in Pankow und Mitte besucht. Dabei bedankte sie sich bei den Wahlhelfenden.

„Der Aufwand ist für Sie ja genauso groß wie bei einer vollen Bundestagswahl im ganzen Bundesgebiet“, sagte Brand. Dafür sei genau so viel Engagement erforderlich. „Für lebendige Demokratie ist das extrem wichtig.“ Brand überreichte den Helferinnen und Helfern Becher mit dem Aufdruck „Wer wählt, mischt mit!“ als Dank. Sie wünschte „allen einen weiterhin reibungslosen Ablauf des Wahltages“.

Rund zweieinhalb Jahre nach der von Pannen und organisatorischen Problemen überschatteten Bundestagswahl 2021 wird die Wahl in Berlin teilweise wiederholt. Neu gewählt wird nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in 455 von 2256 Wahlbezirken und den zugehörigen Briefwahlbezirken, also in etwa einem Fünftel. Zur Stimmabgabe aufgerufen sind 549.549 Berlinerinnen und Berliner.

An den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag wird der Wahlgang in der Hauptstadt nichts ändern. Kleine Verschiebungen sind aber möglich.

Am 26. September 2021 gab es bei Bundestagswahl und den Wahlen zu Abgeordnetenhaus und Bezirksparlamenten lange Schlangen vor Wahllokalen, fehlende oder falsche Stimmzettel und zeitweise Wahlunterbrechung mancherorts. Die Wahlen auf Landes- und Bezirksebene waren bereits am 12. Februar 2023 komplett wiederholt worden.