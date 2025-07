Halle/Magdeburg - In Sachsen-Anhalt soll der Telenotarzt künftig nicht nur im Süden des Landes aktiv sein, sondern auch in den anderen Landesteilen eingesetzt werden. „Der Telenotarzt stärkt den Rettungsdienst“, sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) in Magdeburg. Sie werde dem Landtag vorschlagen, das Rettungsdienstgesetz zu novellieren und so den Einsatz des Telenotarztes dauerhaft im gesamten Land zu ermöglichen.

Von der Zentrale aus unterstützen die speziell qualifizierten Notärzte nicht-ärztliches Personal wie Sanitäter bei Rettungseinsätzen, ohne selbst vor Ort zu sein. Ihnen werden in Echtzeit Vitaldaten der Patienten zur Verfügung gestellt, etwa Blutdruck und EKG. Zudem haben sie aus der Entfernung Kontakt zum Rettungswagen und dessen Besatzung vor Ort, beispielsweise per Video-Anruf. Der Telenotarzt wird bisher in den Landkreisen Mansfeld-Südharz und Saalekreis und in der Stadt Halle getestet.