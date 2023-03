Dresden - Der Schriftsteller Uwe Tellkamp („Der Turm“) hat Medien wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein unkritisches Verhältnis zur Politik in Deutschland attestiert. Bei einer Diskussion am Donnerstagabend in der Dresdner Frauenkirche warf er ihnen vor, die Regierung kaum zu kritisieren und von dort Bitten entgegenzunehmen. Auf den Einwurf der Moderatorin Alexandra Gerlach, dass es keine Anrufe der Politik in Redaktionen gebe, sagte Tellkamp: „Wenn ich selber schon auf Linie bin, dann brauche ich keinen Anruf. Dann schreibe ich eh, was erwartet wird.“ Auch in der Migrationskrise hätten Kritiker im übertragenen Sinne „sofort eins drüber gekriegt“. Das setze sich nun bei Energiewende, Klimawandel und Gendern fort.

In der Gesprächsrunde des Forums Frauenkirche unter dem Titel „Was darf das freie Wort und wie viele Meinungen verträgt die Wirklichkeit?“ war neben Tellkamp auch der Autor Lukas Rietzschel („Mit der Faust in die Welt schlagen“) geladen. Anfangs war kaum eine richtige Diskussion möglich, weil Tellkamp nur in Reimen antwortete und diese meist vom Zettel ablas. Nach einer Viertelstunde gab er das nach mehrfacher Intervention der Moderatorin auf. Hin und wieder streute er aber auch später Verse ein, etwa den Spruch: „Bist du Anti, Trans und Klima, dann grünst du richtig, geht's dir prima.“ Wiederholt vertrat Tellkamp die Auffassung, Künstler würden in der Gesellschaft nur die Rolle von Narren ausüben.