Temperaturen könnten am Wochenende 30-Grad-Marke knacken

Ein bunter Sonnenschirm steht am Strand.

Erfurt - Ob Badesee, Freibad oder Grillparty: Der Spätsommer dürfte am Wochenende etliche Menschen in Thüringen noch einmal nach draußen treiben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet strahlenden Sonnenschein und Höchsttemperaturen von mehr als 30 Grad. Nachts werde es hingegen frisch, in der Nacht zum Sonntag werden teils Werte unter 10 Grad vorhergesagt.

Auch zum Wochenstart erwarten die Meteorologen noch einmal spätsommerliches Wetter. Am Dienstagnachmittag sollen laut der Prognose erste Schauer und Gewitter von Westen her aufziehen.