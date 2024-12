Die Polizei hat in der Oberlausitz die Geschwindigkeit von Autos kontrolliert. Ein Raser wird seinen Führerschein für längere Zeit abgeben müssen.

In Boxberg ist ein Raser mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs gewesen. (Archivbild)

Boxberg/Oberlausitz - Die Polizei hat in Boxberg in der Oberlausitz einen Raser geblitzt, der mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war. Statt mit Tempo 70 sei der Sportwagen auf der B156 bei Nochten 160 Kilometer pro Stunde gefahren, teilte die Polizei mit. Darauf stünden drei Monate Fahrverbot, 700 Euro und zwei Punkte. Es blieb bei weitem nicht der einzige Vorfall: Von 528 gemessenen Fahrzeugen seien 111 zu schnell gewesen.