Erfurt - Auch in Thüringen nimmt die Polizei diese Woche besonders Raser in den Fokus. Sie beteiligt sich an der europaweiten Aktion „Speedmarathon“, wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte. Thüringenweit werden Polizisten am Freitag demnach insbesondere etwa vor Schulen und Kindergärten, aber auch auf den Autobahnen die Geschwindigkeit von Autos kontrollieren. Insgesamt werde es mehr als 100 Kontrollstellen geben. Unangepasste und überhöhte Geschwindigkeit zähle nach wie vor zu den häufigsten Unfallursachen, hieß es.