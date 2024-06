Starker Start, enttäuschendes Ende: Jule Niemeier gelingt beim Traditionsturnier trotz Satzführung nicht der Einzug in die nächste Runde.

Tennisspielerin Niemeier verpasst Achtelfinale in Berlin

Jule Niemeier in Aktion.

Berlin - Tennisspielerin Jule Niemeier hat beim topbesetzten Rasen-Turnier in Berlin eine Überraschung knapp verpasst. Die 24-Jährige aus Dortmund musste sich in ihrem Erstrundenmatch am Dienstag gegen Vorjahresfinalistin Donna Vekic aus Kroatien trotz einer anfangs starken Leistung mit 6:1, 1:6, 3:6 geschlagen geben.

Am Dienstagnachmittag greift auch die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber beim WTA-500-Turnier im Grunewald ins Geschehen ein. Die 36-Jährige trifft in ihrem ersten offiziellen Match auf ihrem Lieblingsbelag Rasen nach der Rückkehr aus ihrer 18-monatigen Babypause auf die Tschechin Linda Noskova.

Insgesamt sind beim mit 922 573 US-Dollar dotierten Vorbereitungsturnier auf Wimbledon acht Spielerinnen aus den Top Ten am Start.