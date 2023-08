Termin im Prozess um mutmaßlichen Mord am Würmsee aufgehoben

Hannover - Im Mordprozess um eine am Würmsee verschwundene Frau ist der heutige Verhandlungstermin kurzfristig aufgehoben worden. Wie das Landgericht am Mittwoch mitteilte, ist eine beisitzende Richterin erkrankt. Der Prozess wird am 30. August fortgesetzt. Ursprünglich war für Donnerstag das Urteil erwartet worden.

Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten bereits eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen heimtückischen Mordes für den 54 Jahre alten Angeklagten gefordert. Ihm wird vorgeworfen, im September 2022 eine 56-Jährige in ihrer abgelegenen Laube am Würmsee in Burgwedel überfallen und erstochen zu haben. Laut Staatsanwaltschaft soll er dies zur Befriedigung des Geschlechtstriebs beziehungsweise aus Mordlust getan haben. Die Leiche der Frau wurde bisher nicht gefunden.