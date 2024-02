Hannover - Das große Krabbeln im Hannover Congress Centrum kündigt sich an: Die Terrarienbörse Hannover, die laut Veranstalter größte und älteste Terrarienbörse Norddeutschlands, lockt am 7. April mit Schlangen, Vogelspinnen, Echsen, Amphibien und Insekten. Auf einer Fläche von über 1000 Quadratmetern würden die Tiere sowie Zubehör für Terrarien gezeigt, teilte der Veranstalter am Samstag mit. Die Börse wird seit 1995 zweimal jährlich ausgerichtet, zunächst in einer Schule in Sehnde, deren Räumlichkeiten schnell zu klein wurden. Den Angaben zufolge ist es die mittlerweile 20. Veranstaltung, die nächste in der Reihe ist für den 3. November geplant.