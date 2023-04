Celle - Am Oberlandesgericht Celle hat ein Staatsschutzprozess gegen eine 34 Jahre alte Frau wegen der mutmaßlichen Mitgliedschaft in der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) begonnen. Die Angeklagte hatte angekündigt, in dem Verfahren am (heutigen) Montag aussagen zu wollen, wie ein Sprecher des OLG vorab angekündigt hatte. Im Herbst 2016 soll es Anschlagspläne auf ein Musikfestival nahe Hildesheim gegeben haben. Die Frau aus dem Raum Salzgitter war laut Bundesanwaltschaft eingeweiht und wollte bei der Umsetzung helfen. Ihr wird vorgeworfen, sich an einer „ausländischen terroristischen Vereinigung als Mitglied beteiligt zu haben“.