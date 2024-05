Grünheide - Nach einem Votum der Gemeindevertreter von Grünheide für den Ausbau der Tesla-Fabrik bereiten einige Tesla-Gegner eine Klage gegen die Pläne vor. Es liefen bereits Gespräche mit mehreren Naturschutzverbänden, sagte Steffen Schorcht, Sprecher der Bürgerinitiative Grünheide, am Freitag. Mit diesen wolle man eine mögliche Klage evaluieren. Mit der Zusammenarbeit baue die Initiative auf die Fachkompetenz der Verbände im Arten- und Gewässerschutz.

Unter Polizeischutz hatten die Gemeindevertreter von Grünheide am Donnerstagabend einen Bebauungsplan beschlossen, der den Weg für eine Tesla-Erweiterung frei macht. Der Autobauer will sein Gelände um einen Güterbahnhof und Logistikflächen vergrößern. Der Bebauungsplan geht nun in das Genehmigungsverfahren beim Landkreis und muss anschließend durch den Finanzausschuss des Landtags, da das Land auf dem Tesla künftig bauen will, noch dem Land Brandenburg gehört.