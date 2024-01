Elektroautobauer Tesla wendet sich gegen Tarifbindung

Die Tarifbindung nimmt in Deutschland ab. Der E-Auto-Hersteller Tesla hält die Bindung an einen Tarifvertrag in seinem deutschen Werk nicht für sinnvoll und nennt seine Gründe. In Grünheide geht es zudem bald um ein Votum der Bürger zu Tesla.