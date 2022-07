Test zwischen Bremen und Groningen abgesagt

Bremen - Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen hat erneut ein Testspiel wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Die Partie gegen den niederländischen Erstligisten FC Groningen am Samstag wird nicht stattfinden, wie der Club am Dienstagabend mitteilte. Durch die Absage des Spiels, das in Delmenhorst stattfinden sollte, verschob sich der Anpfiff des anderen Tests gegen den niederländischen Club FC Emmen am selben Tag in Bremen auf 17.00 Uhr.

Dem Portal „Deichstube“ zufolge beurteilten Behörden die Situation als zu heikel, wenn zwei Fangruppen niederländischer Vereine am selben Tag in dieselbe Region reisen. Demnach habe sich auch das niedersächsische Innenministerium eingeschaltet und die Absage angeordnet.

„Es tut uns natürlich wahnsinnig leid für alle Fans, die die Mannschaft noch einmal vor dem Pflichtspielstart live sehen wollten. Aber uns sind dabei die Hände gebunden“, sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball.

Das Werder-Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten FC Twente Enschede war kürzlich ebenfalls aus Sicherheitsbedenken in Lotte gestrichen worden. Später fand die Partie dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt (3:3).