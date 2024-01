Zwei von drei Tests geschafft. Nach dem Unentschieden gegen Dynamo Dresden verliert der 1. FC Magdeburg sein zweites Vorbereitungsspiel in der Türkei.

Antalya - Der 1. FC Magdeburg hat auch das zweite Spiel im Rahmen des Türkei-Trainingslagers nicht gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz verlor am Dienstag in Antalya 1:2 (1:1) gegen den rumänischen Erstligisten Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Am Freitag trifft der Fußball-Zweitligist zu einem abschließenden Testspiel auf den ungarischen Club MTK Budapest.

In dem auf 4 mal 30 Minuten angesetzten Spiel erzielte Magdeburg kein einziges Tor selbst. Cosmin Matei brachte die Rumänen nach 15 Minuten in Führung. Nach 51 Minuten erzielte Florian Stefan den Ausgleich. Der Verteidiger fälschte eine Flanke von Herbert Bockhorn ins eigene Tor ab. In der 61. Minute gelang Krisztian Dobozi der Siegtreffer.