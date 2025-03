Für Limo, Kaffee oder Sprudel mussten die Menschen in Thüringen zuletzt tiefer in die Tasche greifen. Dafür sanken die Preise für andere Lebensmittel.

Erfurt - Für Wasser haben die Menschen in Thüringen im Februar in vielen Bereichen mehr Geld ausgeben müssen. So stiegen die Preise für Mineralwasser, Limo und Säfte durchschnittlich um 7,3 Prozent im Vergleich zum Februar vor einem Jahr, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Noch kräftiger schlug für die Verbraucher demnach die Preisentwicklung bei der Wasserversorgung mit einem Plus 12,6 Prozent und bei der Abwasserentsorgung mit 12,2 Prozent zu Buche. Obendrein verteuerten sich auch noch heftig die Preise für Kaffee, Tee und Kakao um 6,9 Prozent.

Insgesamt stiegen die Verbraucherpreise den Statistikern zufolge im Februar um durchschnittlich 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und um 0,3 Prozent verglichen mit Januar.

Fette Preise

Kleiner Trost: Für Butter zahlten die Menschen in Thüringen im Februar 7,1 Prozent weniger als noch im Januar. Butter befinde sich allerdings nach wie vor auf einem sehr hohen Preisniveau im Vergleich zu den Vorjahresmonaten, so die Statistiker. Fans mediterraner Küche dürften derweil zumindest etwa aufatmen: Olivenöl war im Februar verglichen mit Januar um 0,6 Prozent günstiger zu haben und verglichen mit Februar 2024 verringerte sich der Preis sogar um durchschnittlich 8,3 Prozent.