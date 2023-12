Frankfurt (Oder) - Bahnrad-Sportler Tim Torn Teutenberg aus Köln hat bei den deutschen Meisterschaften im Omnium in Frankfurt (Oder) erfolgreich seinem Titel aus dem Vorjahr verteidigt. Der U23-Europameister siegte am Samstagbend nach Scratch, Temporunden, Ausscheidungs- und Punktefahren mit 126 Punkten vor Max-David Briese (120/Rostock) und Benjamin Boos (117/Erfurt). Der mehrfache deutsche Meister und zweimalige Madison-Weltmeister Roger Kluge aus Berlin fehlte aufgrund des parallel laufenden Sechstagerennens in Rotterdam.

Bei den Frauen gab es in Seána Littbarski-Gray aus Erfurt eine neue Titelträgerin. Die 18-Jährige, die in diesem Jahr Junioren-Europameisterin im Punktefahren wurde, siegte mit 122 Punkten vor Fabienne Jährig (115/Berlin) und Lena Charlotte Reißner (112/Erfurt). Titelverteidigerin Lea Lin Teutenberg aus Köln ging aufgrund eines internationalen Einsatzes in Grenchen/Schweiz nicht an den Start gehen.