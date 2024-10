The Prodigy und Rise Against bei Rock am Ring und im Park

Nürburg/Nürnberg - Zum Jubiläum treten bei den Festivals Rock am Ring und Rock im Park im kommenden Jahr auch die britische Band The Prodigy und die US-amerikanische Punk-Band Rise Against auf. Zudem kündigte der Veranstalter bei den Zwillingsfestivals in Nürnberg und am Nürburgring in der Eifel Auftritte der Rock-Gruppe Falling In Reverse, der Metal-Band Spiritbox und des Berliner Musiker-Duos SDP an.

Die Festivals finden vom 6. bis zum 8. Juni 2025 statt. Im kommenden Jahr feiern beide Jubiläum: Rock am Ring gibt es dann seit 40 Jahren, Rock im Park seit 30. Laut Veranstalter soll es zudem auf beiden Festivals „Special Guests“ geben, deren Identität aber bislang nicht verraten wurde. Zusammen mit den bereits bekannten Acts, wie etwa Bring Me The Horizon und Slipknot, stehen damit 70 von 100 Auftritten bei den Festivals fest. Für Bring Me The Horizon sind es laut Veranstalter die einzigen beiden Shows in der EU.

Nach Angaben des Veranstalters wurden für Rock am Ring bislang mehr als 70.000 Wochenend-Tickets verkauft, für Rock im Park sind es demnach bislang 50.000. In diesem Jahr hatten jeweils rund 80.000 Menschen bei den Festivals gefeiert.