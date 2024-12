Magdeburg - Nach der Attacke auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt startet das Theater Magdeburg am ersten Weihnachtsfeiertag wieder den Vorstellungsbetrieb. Das sei nach Absprache mit der Oberbürgermeisterin und der Beigeordneten für Kultur, Schule und Sport entschieden worden, wie das Theater in der Landeshauptstadt mitteilte. Die erste Vorstellung des traditionsreichen Weihnachtskonzerts am Donnerstagmittag im Opernhaus werde zu einem Gedenkkonzert umgewidmet. 200 kostenfreie Karten sollen an Betroffene, Angehörige der Opfer, Rettungskräfte und Ersthelfer ausgegeben werden, hieß es. Sie stünden an der Theaterkasse zur Abholung bereit.

Zu Beginn des Konzerts werde es eine Schweigeminute zum Gedenken an die fünf Toten geben. Der in Untersuchungshaft sitzende Täter Taleb A. war mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt gerast. Nach aktuellem Stand wurden bis zu 235 Menschen verletzt.