Osnabrück - Mit einer Theaterperformance in der Innenstadt von Osnabrück soll an Gründonnerstag das Bild „Das letzte Abendmahl“ von Leonardo da Vinci an verschiedenen Orten nachgestellt werden. Ein 13-köpfiges Team solle dabei im Gänsemarsch durch die Stadt gehen, hieß es von den Organisatoren von „evangelisch.de“. An zehn verschiedenen Orten halten sie an und bauen einen langen Tisch auf, der gedeckt wird. Die Darstellerinnen und Darsteller nehmen daran Platz und beginnen zu essen. Dann friert die Szene ein und verwandelt sich in die Situation, die auf dem berühmten Wandgemälde dargestellt wird.

Das Projekt „Mahl ganz anders“ gibt es seit 2011. Es soll den Veranstaltern zufolge auf das beginnende Osterfest hinweisen. Aufführungen gab es bereits unter anderem in Hamburg, Hannover und im vergangenen Jahr in Braunschweig. Osnabrück sei ausgewählt worden, weil in der Stadt in diesem Jahr der 375. Jahrestag des Westfälischen Friedens begangen wird.