Magdeburg - Der Deutsche Theaterpreis „Der Faust 2024“ für das beste Kostüm geht nach Magdeburg. Die freie Kostüm- und Bühnenbildnerin Luisa Wandschneider ist am Samstagabend in Gera (Thüringen) für die Kostüme im Schauspiel „Jagdszenen“ geehrt worden, wie der Deutsche Bühnenverein und die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste als Veranstalter mitteilten. „Jagdszenen“ (Regie: Julia Prechsl) feierte im September 2023 am Theater Magdeburg Premiere, Vorlage war das Bühnenstück „Jagdszenen aus Niederbayern“ von Martin Sperr aus dem Jahr 1965. Es geht um einen Mann, der wegen seiner Homosexualität in einem bayrischen Dorf zur „Zielscheibe“ wird.

Wandschneider wurde 1990 in Lübeck (Schleswig-Holstein) geboren. Von 2012 bis 2015 studierte sie an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg im Fach Kostümdesign. Seit der Spielzeit 2015/16 ist sie freiberuflich tätig.