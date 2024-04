Leipzig - Das 12. sächsische Theatertreffen in Leipzig soll die Vielfalt der Theaterlandschaft im Freistaat abbilden. Elf Theater werden Produktionen zu dem Treffen entsenden, wie das Schauspiel Leipzig als Mitveranstalter am Donnerstag mitteilte. Dazu gehöre ein Klassenzimmerstück genauso wie ein 360-Grad-Film mit VR-Brillen. Eine Jury wird am Ende einen Festival-Preis vergeben. Das Theatertreffen wird vom 21. bis 26. Mai veranstaltet.