Oldenburg - Über Themen wie die Europawahl, ein AfD-Verbot, Digitalisierung und Gasförderung wollen Niedersachsens Grüne von Samstag (14.00 Uhr) an bei einem Parteitag in Oldenburg beraten. Der Landesvorstand hat eine Resolution mit dem Titel „Solidarisch an der Seite der jüdischen Gemeinde Oldenburg - Gegen jeden Antisemitismus“ eingereicht. Darin verurteilen die Grünen den Brandanschlag auf die Oldenburger Synagoge vom 5. April.

Eine landespolitische Rede ist am Samstag von Niedersachsens Kultusministerin und stellvertretender Ministerpräsidentin Julia Willie Hamburg geplant. Am Sonntag will die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, sprechen. Die Delegierten werden an beiden Tagen über zahlreiche Anträge diskutieren und abstimmen.