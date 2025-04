Mit dem „Weimarer Zimmer“ will die Klassik Stiftung Weimar ihre Arbeit in der Hauptstadt bekannter machen. Dieses Jahr widmet sie sich einem der berühmtesten Werke der Literaturgeschichte.

Themenjahr zu „Faust“ macht Halt in Berliner Kulturforum

Berlin - Die Klassik Stiftung Weimar ist mit ihrem Themenjahr zu Goethes weltberühmtem Werk „Faust“ zu Gast in der Hauptstadt. Mit einem „Weimarer Zimmer“ will sich die zweitgrößte Kulturstiftung Deutschlands wieder in Berlin präsentieren und ihre Arbeit bekannter machen. Dafür nutzt sie Standorte der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

Dieses Mal wird die temporäre Dependance im Kulturforum installiert. Dort will die Stiftung über ihr Programm zum Themenjahr in Thüringen informieren. Unter anderem zeigt sie in Berlin eine Collage aus Filmen, die sich mit dem „Faust“-Stoff beschäftigen.

„Weimarer Zimmer“ 2024 zum ersten Mal in Berlin

Auch bei der Langen Nacht der Museen plant die Stiftung ein Programm. Die Eröffnung des „Weimarer Zimmers“ war am Mittwochabend geplant. 2024 war das Projekt in seine erste Runde gegangen.

„Faust“ von Johann Wolfgang von Goethe zählt zu den berühmtesten Werken der Literaturgeschichte. Anlass für das Themenjahr ist die Ankunft Goethes in Weimar vor 250 Jahren. Damals hatte er bereits Teile des „Faust“ in der Tasche.

Der Stoff um die tragische Beziehung zwischen dem Gelehrten Faust und Gretchen und um den aus Wissensdurst heraus geschlossenen Teufelspakt beschäftigte Goethe quasi sein Leben lang. Die vollendete Version des ersten Teils wurde 1808 veröffentlicht. „Faust II“ wurde wie von Goethe (1749 - 1832) gewünscht erst nach seinem Tod herausgegeben.