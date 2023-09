Berlin (dpa/bb) – - Das Weltmeistershirt an, die Goldmedaille um den Hals – Basketball-Weltmeister Johannes Thiemann schwimmt auch drei Tage nach dem Triumph in Manila noch auf Wolke Sieben. Obwohl der 29 Jahre alte Alba-Spieler es immer noch nicht so richtig glauben kann: „Es ist einfach schwer zu begreifen. Natürlich hat man von einer Medaille gesprochen, aber dass es dann wirklich die Goldene wird, ist unglaublich“, sagte Thiemann bei einem Medientermin am Mittwoch.

Die Euphorie und die Feierlichkeiten der letzten Tage haben aber auch ihre Spuren hinterlassen. „Wir haben so viel Emotionen gelassen. Es ist so eine krasse Euphorie, das ist zu viel. Die Eindrücke sind so überwältigend. Ich fühle mich jetzt so emotionsleer“, sagte er. Die letzten Sekunden im Finale gegen Serbien waren für ihn „ein positiver Schock“. Thiemann konnte es bis zur Sirene nicht glauben. „Man hat es wirklich geschafft. Ganz schwierig zu beschreiben“, sagte er.

Seitdem steht sein Handy nicht mehr still. Er wird geradezu mit Glückwünschen bombardiert. „Es ist alles superschön, aber auch irgendwie zu viel“, sagte er. Eine erste Belohnung gab es aber schon von seinem Verein. Nach dem Abgang von Luke Sikma wird Thiemann in der neuen Saison als Alba-Kapitän auflaufen.

Nach einem Party-Marathon war Thiemann gemeinsam mit den weiteren Berlinern Maodo Lo und den Wagner-Brüdern Moritz und Franz am Dienstagabend in Berlin gelandet. Danach brauchte er erst einmal Ruhe. „Wir waren 36 Stunden unterwegs, mit vielleicht vier Stunden Schlaf. Ich musste nach Hause, mal abschalten“, berichtete er. „Ich brauche immer wieder Momente, wo ich kurz meine Ruhe habe, und versuche das irgendwie einzuordnen.“

Deshalb bekommt Thiemann von seinem Verein Alba erst einmal ein paar Tage frei. Erst nächste Woche soll er langsam wieder ins Teamtraining einsteigen. „Ich habe ja noch ein paar Tage, um das Nationalmannschaftsthema für mich abzuhaken“, sagte der Center. Auch, wenn er weiß, dass das eine große Herausforderung wird. „Es ist emotional so schwierig, weil du zwei Monate immer nur ein Ziel hattest. Sich jetzt für die Saisoneröffnung wieder zu motivieren, ist verdammt schwierig“, sagte er.

Das Thema Nationalmannschaft bleibt aber dennoch präsent. Am Samstag ist das ganze Team im „Aktuellen Sportstudio“ im ZDF zu Gast. Und im nächsten Sommer warten schon die Olympischen Spiele in Paris. Auch dort rechnet sich Thiemann Chancen aus. „So wie wir als Team gespielt haben, muss man auch daran glauben, dass bei Olympia was zu holen ist“, sagte er.