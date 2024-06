Berlin - Thomas Köhler bleibt Direktor der Berlinischen Galerie. Sein Vertrag an der Spitze des städtischen Museums wurde bis Januar 2029 verlängert, wie die Kulturverwaltung am Dienstag mitteilte. Köhler bleibe damit auch gleichzeitig Vorstand der Stiftung Berlinische Galerie.

Der 58 Jahre alte Köhler leitet das Museum seit 2010. Zuletzt hatte dort die Ausstellung „Edvard Munch - Zauber des Nordens“ für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Die Berlinische Galerie habe sich in der Amtszeit Köhlers „nicht nur zu einem wunderbar inspirierenden Ort entwickelt, sondern ist für die Museumslandschaft in Berlin auch ein wichtiger Impulsgeber in aktuellen Themen geworden“, so Kultursenator Joe Chialo (CDU) in einer Mitteilung.