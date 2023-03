Thorsby will gegen Saint-Gilloise an Ajax-Spiel anknüpfen

Berlin - Union Berlins Mittelfeldspieler Morten Thorsby will im Hinspiel des Europa-League-Achtelfinales nach schwierigen Monaten an eine vorherige Leistung auf europäischer Ebene anknüpfen. „Das Ajax-Spiel war eine sehr positive Erfahrung. Es war mein bestes Spiel bisher“, sagte der 26 Jahre alte Norweger vor dem Spiel gegen den belgischen Spitzenclub Royale Union Saint-Gilloise am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+). „Da habe ich gezeigt, wer ich bin und was ich dem Team geben kann. Und natürlich will ich das noch viel mehr zeigen.“

Thorsby hatte im Hinspiel der Zwischenrunde bei Ajax Amsterdam (0:0) zum ersten Mal in dieser Saison neunzig Minuten auf dem Feld gestanden und eine starke Leistung gezeigt. „Das war ein gutes Comeback nach allem, was passiert ist. Das ist das Level, auf dem ich immer spielen möchte.“

Der zentrale Mittelfeldspieler war im vergangenen Sommer vom italienischen Club Sampdoria Genua nach Berlin gewechselt, konnte sich aber nicht dauerhaft in Unions erste Elf spielen. Das hatte vor allem mit gesundheitlichen Problemen zu tun, die nach einer Magen-Operation nun aber der Vergangenheit angehören. „Ich hatte ein paar Schwierigkeiten und dann die Operation im Januar. Ich habe mir mehr gewünscht, aber jetzt bin zum Glück zurück“, sagte Thorsby. „Ich habe das Gefühl, dass ich wieder meine alte Stärke habe. Es geht in die richtige Richtung.“

Auch Trainer Urs Fischer zeigte sich erfreut über die Form des Norwegers. „Jetzt ist er wieder frei im Kopf. Das sieht man auch im Training“, sagte der Schweizer. „Er ist auf einem sehr guten Weg.“ Ob Thorsby gegen Saint-Gilloise beginnt, ließ er jedoch offen.