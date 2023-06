Bremen - Thriller-Autor Andreas Winkelmann („Die Lieferung“) sucht auf Reisen bewusst die Gefahr. „Schon jetzt freue ich mich auf meine Trekking-Tour in Nepal im nächsten Frühjahr. Damit geht ein weiterer Lebenstraum in Erfüllung“, sagte der 54-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Winkelmann, der bei Bremen lebt, hat schon häufig Extrem-Touren unternommen, etwa zu Fuß über die Alpen oder mit Pfeil und Bogen auf der Jagd in Kanada. „Beim Schreiben erlebe ich Abenteuer im Kopf“, sagte der Schriftsteller. „Wenn ich überall auf der Welt draußen unterwegs bin, erlebe ich sie real.“

Winkelmann betonte: „Ich setze mich bewusst Ängsten und Gefahren aus, gehe an meine Grenzen und überwinde sie. Zum einen liebe ich es, zuvor unmöglich Geglaubtes durch Willenskraft möglich zu machen, andererseits erden mich diese Abenteuer und ich kann dabei wunderbar meine kreativen Batterien auffüllen.“ An diesem Dienstag (13. Juni) erscheint Winkelmanns neuer Thriller „Nicht ein Wort zu viel“. Es geht um eine Buchbloggerin, die eine schockierende Nachricht erhält.