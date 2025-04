Eisenach - Handball-Bundesligist ThSV Eisenach verstärkt sich zur neuen Saison mit U21-Weltmeister Stephan Seitz. Der 23-Jährige wechselt vom Liga-Konkurrenten SC DHfK Leipzig in die Wartburgstadt. Der gebürtige Münchner gewann als deutscher Junioren-Nationalspieler 2021 die Europameisterschaft mit der U19 sowie 2023 die Weltmeisterschaft mit der U21.

Nach Leipzig kam der Linkshänder im Januar in einem Tauschgeschäft. Für den Halbrechten wechselte Viggo Kristjansson zum HC Erlangen. Vor seiner Leipziger Zeit erzielte Seitz 61 Erstliga-Tore in 65 Partien für die Franken. In Leipzig war er in bislang acht Spielen 14 Mal erfolgreich.