Eisenach - Der ThSV Eisenach bleibt in dieser Saison weiterhin ohne Heimsieg. Gegen den Aufsteiger SG BBM Bietigheim verlor der Handball-Bundesligist mit 32:35 (12:20). Eisenachs Nationalspieler Marko Grgic war vor 2.670 Zuschauern in der Werner-Aßmann-Halle mit 14 Toren, davon drei verwandelten Siebenmeter, bester Werfer.

Auch wenn das Spiel ausgeglichen begann, zog der Aufsteiger aus Bietigheim nach zehn Minuten mit drei Treffern Vorsprung (7:4) davon. Diesen Vorsprung bauten sie die gesamte erste Hälfte aus - Eisenach verlor vollkommen den Zugriff. Die Wartburgstädter waren den Gästen aus Bietigheim sowohl in der Offensivquote als auch in den Torwart-Paraden deutlich unterlegen. Viele verworfene Bälle führten zum Halbzeitstand von 12:20 aus Eisenacher Sicht.

Dem ThSV-Team unterliefen auch in der zweiten Hälfte zu viele Flüchtigkeitsfehler, sodass sie den Rückstand zwar halten, aber zunächst nicht aufholen konnten. Erst in den letzten zehn Minuten hatten die Gäste eine Schwächephase, in der sie vier Minuten nicht trafen. In der Zeit kamen die Thüringer auf 28:32 heran. Trotz einer starken Endphase reichte es für die Eisenacher nicht für mehr.