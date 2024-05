Eisenach - Handball-Bundesligist ThSV Eisenach hat Filip Vistorop vom Erstliga-Absteiger HBW Balingen-Weilstetten verpflichtet. Das teilten die Thüringen am Freitag mit. Der 1,95 Meter große Rückraumspieler bringt reichlich Erfahrung mit. Er spielte bisher für Zrinjski Mostar in Bosnien-Herzegowina, in Zagreb sowie in Balingen. „Er passt zu unserem kreativen Handball, ist sehr dynamisch, hat ein gutes Timing, kann die Mannschaft gut steuern, ist eine echte Bereicherung“, sagte ThSV-Coach Misha Kaufmann über den 26-Jährigen, der zuletzt sogar schon zwei Einsätze in der kroatischen Nationalmannschaft hatte.