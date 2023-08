Eisenach - Die Bundesliga-Saison wird Aufsteiger und Außenseiter ThSV Eisenach auf allen Ebenen an die Grenzen bringen. „Es ist für uns alle eine einmalige Situation. Und eine Ausnahmesituation in jeglicher Hinsicht“, sagte Trainer Misha Kaufmann der „Thüringer Allgemeinen“ und sprach das Training und die Hallenfrage in der Vorbereitung an. „Auf allen Ebenen mussten wir uns anpassen und verbessern.“

Die Thüringer werden von vielen Experten schon vor dem ersten Spiel am Samstag gegen den Bergischen HC (19.00 Uhr/DYN) als sicherer Absteiger gesehen. Kaufmann lässt sich davon nicht beirren. „Wir sind jung. Wir haben kaum Erfahrung. Wir müssen an uns glauben und dürfen nicht anfangen zu zweifeln. Das, was uns in der vergangenen Serie so stark gemacht hat“, sagte der 39-Jährige. In der vergangenen Saison habe man ein Märchen geschrieben.

Eine gelungene Bundesliga-Saison wäre es für den Schweizer, wenn „wir uns alle maximal in diesen neuen Sphären entwickelt haben. Wenn jeder seinen Rucksack gefüllt hat.“ Gelingt überraschend der Klassenerhalt, „dann reden wir von einer überragenden Saison“.