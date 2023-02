Thüringen beteiligt sich an Allianz der Automobilregionen

Erfurt - Thüringen wird Mitglied der europäischen Allianz der Automobilregionen (ARA). Das kündigte Europa-Staatssekretär Malte Krückels am Dienstag in Erfurt an. Es handele sich dabei um ein politisches Netzwerk von derzeit 19 Regionen, die stark von der Automobil- und Zuliefererindustrie geprägt und vom Trend zur Elektromobilität besonders betroffen seien.

Thüringen ist stark vor allem von der Automobilzulieferindustrie geprägt. Die Autoindustrie war viele Jahre lang die umsatzstärkste Branche im Freistaat, hatte in den vergangenen beiden Jahren aber an Umsatz eingebüßt.

Nach Angaben von Krückels gehören der Allianz in Deutschland auch die Bundesländer Baden-Württemberg, Sachsen sowie Niedersachsen an. Das im Juni 2022 entstandene Netzwerk gehe auf eine Initiative des EU-Ausschusses der Regionen zurück. Es solle auch der gemeinsamen Interessenvertretung gegenüber Entscheidungsträgern der EU dienen. In dem Netzwerk seien auch Regionen aus Frankreich, Italien, Österreich, der Slowakei und Spanien vertreten.