Erfurt/Brüssel - Thüringen gehört zu den Gründungsmitgliedern der Europäischen Allianz der Regionen mit Halbleiterindustrie. Ministerpräsident Bodo Ramelow habe am Donnerstag das offizielle Dokument unterschrieben, teilte die Staatskanzlei mit. Laut Wirtschaftsministerium haben 14 Unternehmen, die Schaltkreise oder Ausrüstungen für deren Produktion herstellen, ihren Sitz im Freistaat.

Ziel der in Brüssel gegründeten European Semiconductor Regions Alliance (Esra) sei es, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Chipindustrie zu fördern und sie zu vernetzen. Neben Thüringen, Sachsen, Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, dem Saarland und Sachsen-Anhalt gehörten ihr eine Reihe anderer europäische Regionen an.

„Ich sehe Esra als große Chance für Thüringen. Diese Allianz hat das Potenzial, für die überregionale und internationale Sichtbarkeit Thüringens im Bereich Halbleiter gewinnbringend zu sein und bietet wertvolle Vernetzungspotenziale für unsere Unternehmen“, sagte Ramelow laut Mitteilung.

In diesem Jahr sind nach Angaben des Wirtschaftsministeriums vier Projekte aus der Thüringer Halbleiterindustrie in das europäische Förderprogramm IPCEI aufgenommen worden. Die Unternehmen mit Standorten in Jena, Meiningen und Erfurt könnten bis Ende des Jahrzehnts im besten Fall insgesamt bis zu 120 Millionen Euro an staatlichen Geldern erhalten.