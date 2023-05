Thüringen feiert Europa: Veranstaltung in Sömmerda

Sömmerda - Auftritte von Kulturgruppen, Gesprächsrunden, Infostände: Sömmerda ist am Samstag (9.45 Uhr) Gastgeber des diesjährigen Thüringer Europafests. An Informationsständen und in Gesprächsrunden können sich Interessierte über europäische Politik und über die konkrete Zusammenarbeit des Freistaats und von Thüringer Kommunen mit europäischen Partnern informieren. Geplant sind auch Auftritte von Kulturgruppen.

Sömmerda hat zum Europafest Vertreter seiner beiden Partnerstädte Böblingen (Baden-Württemberg) und Kedainiai (Litauen) eingeladen und zeigt eine Ausstellung verschiedener Künstler europäischer Städte, die mit Sömmerda und Böblingen verbunden sind. Erwartet wird auch Witold Kozłowski, Marschall von Kleinpolen, mit dem Thüringen eine Regionalpartnerschaft verbindet.

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes lebten Ende 2021 - jüngere Zahlen liegen nicht vor - rund 48.000 Menschen aus dem EU-Ausland in Thüringen. Die meisten von ihnen kommen aus Polen (rund 13.200), Rumänien (rund 12.000) und Bulgarien (knapp 5000).